Kristina Pärtelpoeg ja Mallukas räägivad suhetest, enesekindlusest ja kehakaalust: tahtsin enne pulmi alla võtta, võtsin 15 kg juurde

Saate esimeses osas rääkisid saatejuhid muu hulgas ka kaaslase leidmise, enesekindluse ja kehakaalu seosest. Kumbki saatejuht ei arva, et väiksem kehakaal võrdub automaatselt enesekindluse ja ideaalse kaaslasega. Mõlemal oli ka jagada teemale vastav lugu. „Ma enne pulma mõtlesin, et võtan 20 kg alla, võtsin hoopis 15 kg juurde. Ja ikka abiellusin,“ jagas Pärtelpoeg. Mallukas tõdes, et tal oli enne pulmi samasugune soov ja samasugune tulemus, aga sõrmused pandi sellest hoolimata sõrme.

„Terve maailm on täis nii palju erinevaid inimesi ja väga paljudel neist on kaaslane,“ nentis Mallukas. Ning jätkas küsimusega Kristinale: „Kas sa oled seda saadet näinud „My 600-lbs Life“ („Minu 272-kilone elu“)? Nad vedelevad voodis liikumatult aastaid ja nende mehed pesevad nende voldivahesid mingi rätikuga, mis on kepi otsa keeratud. Isegi nendel on keegi. Ma ei usu, et paarkümmend kilo ülekaalus naine oma välimuse pärast ei leiaks endale kedagi.“