Ariana Grande tunnistab nuttes, et kasutas aastaid meiki, Botoxit ja soenguid maskina: nüüd tahan näha oma naeratusejooni

„Olen aastate jooksul kasutanud huultes hulgaliselt täiteaineid ja Botoxit. Lõpetasin 2018. aastal, sest tundsin – liiga palju. Lihtsalt tundsin, et peidan end selle taha, saate aru?“

Lauljatar puhkes nutma ja tõdes, et ta ei osanud oodata, et muutub nii emotsionaalseks. Enda sõnul varjas ta end aastaid oma välimuse taha.

„Ma kasutasin aastate jooksul meiki kui maskeeringut või midagi, mille taha end varjata,“ tunnistas Grande. Samamoodi olevat ta kasutanud lopsakaid soenguid. „Rohkem juukseid, rohkem ja rohkem, paksemalt silmapliiatsit... See võib vahel nii ilus olla ja ma armastan seda seniajani.“

Grande välimus on aastate jooksul muutunud, sest ta hakkas avalikkuse ees esinema väga noorelt ja oli algul sunnitud teiste arvamustele tähelepanu pöörama.

„Kui puutud noorena kokku nii paljude häältega ja eriti kui inimestel on noorena sinu välimuse ja muu kohta muudkui midagi öelda, siis on tõesti raske teada, mida tasub kuulata ja mida mitte. Aga 17aastaselt sa veel ei tea, et sa seda veel ei tea,“ ütles Grande Vogue’i videos.

Enesekindluse kasvades on muutunud ka eesmärk, mille nimel Grande kosmeetikat kasutab.

„Igaühele oma, mis iganes paneb sind ennast ilusana tundma – seda ma toetan. Aga minuga oli lihtsalt nii, et oh, ma tahan näha oma hästi välja treenitud nutujooni ja naeratusejooni,“ selgitas Grande. „Loodan, et mu naeratusejooned lähevad sügavamaks ja sügavamaks. Ja ma naeran rohkem ja rohkem ja arvan, et vananemine võib olla midagi ilusat.“

Samas jätab lauljanna ruumi tuleviku mõtetele ning arvab, et midagi ei pea olema kivisse raiutud. „Kas ma võiksin 10 aasta pärast teha facelift'i? Võib-olla, jah! Aga need on lihtsalt mõtted, mida ma tunnen, et me võiksime rohkem arutada.“