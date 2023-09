FOTO | Taas pahede küüsis? Endine supermodell Kate Moss jäi kaamerate ette tundmatuseni muutunud välimusega

Enim tähelepanu köitis aga supermodelli nägu ja tema tegevus - nimelt jäi ta fotodele sigaretti suitsetades. Kuna ta ei paistnud kandvat meiki, oli teda raske ära tunda. Nädalaid tagasi oli ta fotodele jäänud e-sigaretiga ning seetõttu spekuleeris välismeedia, et Kate on suitsetamise maha jätnud. Kunagi kandis modell „aegade kõige suurema suitsetaja“ tiitlit ja tema modellitöö hiilgeaegadest pärineb ikooniline foto, kus Kate'il sigaret ees on, vahendab Daily Mail.