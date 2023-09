Kätte on jõudnud aeg, millest paljud meediakanalid, sisuloojad, fännid, lihtsalt kaasamõtlejad ning staaride kiusajad on rääkinud. Kas Justin Bieber abiellus modelli ja ettevõtjaga vaid USA kodakondsuse saamiseks või tegemist on tõelise armastusega?