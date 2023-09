Näitleja Aleksandr Ivaškevitš Eesti ja Vene naiste erinevustest: kui naine armastab, siis armastab. Rahvus ei mängi siin rolli

Aleksandr Ivaškevitš (63) on õppinud Harkivi kunstiinstituudis filmi- ja teatrinäitleja erialal, samuti New Yorgis Woodpeckersi stepptantsukeskuses ning Broadway tantsukeskuses. Ta on saanud vürst Mõškini rolli eest parima meesnäitleja preemia ja pälvinud Valgetähe V klassi teenetemärgi. Hiljuti esietendunud „Figaros“ mängib ta krahv Almavivat ja „Minu veetlevas leedis“ on ta professor Higginsina laval koos Elina Nechayevaga.