Daniel Levi kuulutas välja oma esimese täispika albumi ja esitluskontserdid Eestis ja Soomes

Vihjeid albumi plaanidele on Danieli intervjuudest varemgi olnud võimalik välja noppida, kuid tänaseks on ametlikult välja öeldud uue albumi nimi „14/02“ ning ilmumiskuupäev, milleks on 13. oktoober. Tegu on Daniel Levi esimese täispika albumiga pärast EP ilmumist 2014. a. enne kui artist veel laiema avalikkuse ees tuntuks sai. Seega on albumi väljaandmine on Danieli jaoks väga oluline ja märgiline moment. „Olen selle hetke jaoks juba 2 aastat ettevalmistusi teinud ja nüüd saabub lõpuks crescendo ja saan need laulud lasta vabadusse. Olen tänulik kõikidele andekatele ja legendaarsetele produtsentidele, kellega koostöös see album sündis.“ kirjeldab laulja seda teekonda.