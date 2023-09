Liis Lemsalu lapseootusest: ma tunnen, et mu ajukeemia on natuke muutunud

Mõni aeg tagasi oli Lemsalul tunne, et ta justkui kordab ennast muusikat tehes, kuna on muusikamaastikul juba pikalt tegutsenud. „Lapseootus on mulle kui kirjutajale, kunstnikule ja meelelahutajale andnud mingisuguse uue hingamise või värske tunde enda sees,“ rääkis lauljatar Raadio 2 hommikuprogrammis, vahendab Menu.

Lauljatari sõnul on tema maailmavaade muutunud. „See, kuidas ma tekste vaatan ja neile lähenen, on teistmoodi,“ rääkis Lemsalu. „Ma tunnen üldse, et mu ajukeemia on natuke muutunud – mulle on seda muide inimesed öelnud ka,“ lisas ta, arvates, et muutus on olnud igati positiivne.

Suve lõpus külastas Lemsalu saate „Õhtu“ hooaja avasaadet ning jagas seal lapseootusega seotud rõõme.

Liis Lemsalu jagas saates, et tema rasedus on möödunud väga hästi. „Minul on olnud väga meeldiv kogemus. Mul on isegi piinlik öelda, sest inimesed üldiselt küsivad muretseva tooniga, et kuidas läheb ja kuidas ma ikka hakkama saan, aga tegelikult tunnen ennast energilisemalt.“

Ainuke negatiivne aspekt, mille Liis raseduse puhul välja tõi, oli see, et ta oli raseduse alguses rohkem väsinud. „Ma magasin iga vaba moment.“ EFTA galal olevat Liis samuti kodust magamisasjad kaasa toonud, sest väsimus ei hüüdnud tulles.

„Kõige huvitavam asi võib olla on see, et ma hakkasin uuesti liha tahtma ja tarbima.“ Liis rääkis, et eelnevalt oli liha tema jaoks halva lõhna ja halva maitsega.

Beebi sünnib umbes kolme kuu pärast. „Septembrini kavatsen edasi esineda, aga sealt edasi võtan vabamalt, loodetavasti on see õige otsus.“