Toronto filmifestivalil esilinastunud teledraama „Estonia“ pälvis sooja vastuvõtu. „Inimesed olid väga puudutatud!“

Soome, Rootsi, Eesti ja Belgia koostöös valminud 8-osaline draamaseriaal jutustab parvlaeva Estonia uppumisest ning sellele järgnenud Eesti, Soome ja Rootsi ühise uurimiskomisjoni tööst. Sarja üks Eesti-poolseid produtsente Elina Litvinova ütles, et linastuse järel tuli publik tegijaid kogetu eest kättpidi tänama. „Inimesed siin Torontos olid väga puudutatud ja imestasid, et nad polnud nii suurest katastroofist varem kuulnud. Kõik siinsed eestlased tulid muidugi kallistama. Tagasiside oli tõesti vapustav, meid tänati, kuivõrd peenetundeliselt seda lugu räägime.“

Filmi üks režissööre Måns Månsson lisas, et niivõrd tundliku teema käsitlemine peabki olema tasakaalukas ja lugupidav. „Tegijatena vastutame selle eest, mil moel oma vaatajatele lugu jutustame ning kuidas nii tundliku teemaga ümber käime. Mul on hea meel, et sarja meeskond julges „Estonia“ lugu jutustada, sest vastasel juhul jääkski see rääkimata. Oli väga liigutav tunda publiku tugevat emotsionaalset tagasisidet meie loomingule.“