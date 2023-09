ETV uus telemäng toob kokku ühe aastakäigu mõjukad eestlased

Uus telemäng toob igal reedel ETVs kokku kaks kolmeliikmelist meeskonda, kus ühe laua taga on 1953. aastal sündinud inimesed ja nende vastu astub noorem järelkasv samast valdkonnast. Margus Saare juhtimisel ootavad neid küsimused, mis võtavad kokku viimased 70 aastat.



„Tegemist on omalaadse mäluprojektiga, mis tõstab küll esile üht erilist põlvkonda, aga loodetavasti ärgitab ka teisi oma ajastule mõtlema. Mälumäng on hea võimalus vaadelda ajalugu uue nurga alt ja põlvkonnakaaslaste kohtumine annab sellele oma soojuse,“ ütleb saate üks toimetajatest Anne-Mari Müller. Küsimused ongi koostatud nii, et meenuksid ja elustuksid ka mängijate isiklikud lood. Need on nii saatekülaliste endi kohta kui ka viimasel 70 aastal Eestis ja võõrsil toimunust. Näiteks saab saates teada, mis oli Eesti esimese närimiskummi nimi. Kes Riigikogu esimeestest on lõhkunud kõige rohkem haamreid? Mis või kes põhjustas külma sõja ajal Rootsi ja Nõukogude Liidu vahelise allveelaevatüli?



Igas saates kõlab ka üks küsimus, mille autor on ainulaadse aastakäigu uurimisega süviti tegelenud Raul Rebane.



Nuputamisele ja lugudele annab igas saates hoogu muusika. Avasaates astub vaatajate ette Mahavok, hooaja vältel astuvad üles veel Anne Veski, Liisi Koikson ja orkester ÜENSO, ansambel Lonitseera jt.



„Ainulaadne aastakäik“ alustab ETVs sel reedel, 15. septembril kell 20.00.

Esimeses saates panevad mälu proovile Olav Osolin, Raul Rebane ja Kalev Vapper. Konkurentsi pakub noorem põlvkond - Henrik Kalmet, Keiu Virro ja Alvar Tiisler.

Teises saates esindavad ainulaadset aastakäiku Eiki Nestor, Viktor Vassiljev ja Rait Maruste ning nende vastu astub võistkond koosseisus Natalie Mets, Hendrik Terras ja Hanah Lahe.

Mängu juhib Margus Saar. Saate toimetajad on Anne-Mari Müller ja Margit Kilumets.