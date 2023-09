FOTOD | Ka pimeduses on värvid! Valgus kõndis täna Tondirabas

Juba 19. korda toimuval valgusfestivali teemaks on „Pimeduse värvid“. Oodata on valgusinstallatsioone, muusika- ja valgusetendusi ning mänglevat tulede teekonda. Süüdatakse tuhanded küünlad ja lambid, mis tekitavad värve ja mustreid ning loovad pimedusse maagilise maailma.

Tänavuse festivali teeb erilisemaks ka see, et Kadrioru Park kaasas ühe installatsiooni loomisesse valgusefestivali sõpru, et hea idee saaks parima teostuse. Kõiki inimesi kutsuti üles otsima oma kapist, garaažist, pööningult või keldrist kasutuna seisvaid laelampide kupleid, millele nad soovivad anda uue elu. Annetajaid oli üle terve Eesti ning kõik nad saavad 15. septembril minna oma lambikuplit Viru tänavale kaema.