Marko Reikop andis vähiuuringute toetuseks oma ainsa lipsu, Grete Lõbu tütarde kleidid

Hetkel on Katri Linki sõnul koos üle kahesaja kleidi. „Ruumi minna sinna viiesajani on küll,“ sõnas ta. Seekord kogutakse heategevusliku oksjoniga raha mobiilse kompuutertomograafi jaoks, mida on vaja nii meestele kui naistele ja mis maksab üle miljoni euro. „Me teeme kõik, mis me vähegi saame, et anda enda panus selle aparaadi soetamiseks,“ sõnas Link. Kuna aparaati on vaja nii meestele kui naistele, siis võetaksegi seekord ka lipse ja pintsakuid vastu, vahendab Menu „Ringvaadet“