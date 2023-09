FOTOD | „Rääkisime lastele, et tuleb üks Andres...“ Suletavas Metsküla koolis astus muusikaõpetaja rolli tuntud artist

Laste elevus oma külalisõpetajast oli veelgi suurem seetõttu, et õpilastele ei öeldud varem, et nende ette astub Eesti üks edukamaid artiste. „Rääkisime küll lastele, et meile tuleb muusikatundi andma üks Andres, aga kui too külalisõpetaja uksest sisse astus, karjusid kõik lapsed: „Õpetaja, see on ju NOËP!“,“ kirjeldatakse õpilaste emotsioone Facebooki tehtud postituses.

„See muusikatund läks hinge nii lastele kui NOËPile endale. Jutu käigus tuli välja, et kuigi enne suuri kontserte on ka ikka veidi närv sees, siis mitte nii palju kui enne meie kooli muusikatundi,“ oli muusik väitnud. Sel korral tuli tal lõbustada aga 21 muusikahuvilist ja mitte 14 000 piletiostjat.

Lapsed said tunnis teada, kuidas NOËPist üldse muusik sai ja kuidas ta esimest korda mõistis, et ei pea alati teiste loomingut mängima – et muusikat saab ka päriselt ise luua. „Kuna ta oli siis umbes sama vana nagu meie viimase klassi lapsed praegu, siis läks see lugu publikule eriti hinge,“ seisab postituses.

Kuna muusikatund pole ainult jutuajamiseks, siis tegi NOËP Metskülas koos lastega ka ühe uue loo ja näitas, kuidas käib kaasaegse muusika produtseerimine ja miksimine. Samuti said õpilased küsida muusikult kõike, mida hing ihaldas. „Lapsed puistasid küsimusi nagu varrukast ja õpetajal oli selgitamist palju. Kuidas kontserdil klaver põlema läks nii, et ta sellel edasi mängida sai? Ja kas ta kasutab oma lugudes robothäält ka? Ja kuidas Eesti Laulul ansambel Meeliku muusikul kitarr katki läks nii, et ta katki ei läinud?“ toodi mõned näited küsimusest.

“Sellest toredast käigust sünnib varsti loodetavasti ka üks saade Klassikaraadiosse ning kes teab... ehk ka järgmine superhitt kommertsraadiotesse,“ seisab postituse lõpus.