FOTO | Selline kleit nii uhkel üritusel! Kas Soome esileedi eksis etiketi vastu?

Iltalehtiga kõnelenud etiketiekspert Mirva Saukkola Soome esileedi riietust aga hukka ei mõista, sest see pidava olema ikkagi reeglitega kooskõlas. „Vabariigi presidendil oli seljas smoking, millega saab kanda nii pikki kui lühikesi komplekte,“ selgitas Saukkola ning lisas, et kuninglikele peredele on tavaks kanda pikki õhtukleite niivõrd tähtsatel üritustel.