Arst ja riigikogu liige Karmen Joller Ingvar Villido skandaalist: kui sinuga manipuleeritakse, põgene

Nimelt käib jutt käärima läinud Lilleoru kogukonnast. Kogukonna rajas kriya-jooga õpetaja Ingvar Villido Rae valda aastal 1993 koos oma õpilastega. Nüüd aga sahistati, et inimesed, kes on Lilleorus aasta(kümne)id käinud, selle ülesehitamisele oma elu pühendanud ja alati Ingvar Villido õpetust jälginud, on lahkumas või lahkunud. Paljud on haiget saanud ja pettunud.

Tuntud nimed, kes on Lilleoru kogukonda sotsiaalmeedias ja meedias aastaid ülistanud, on katkestanud selle kohaga sidemed ja paluvad end sellega enam mitte seostada. „Meil on häbi. Et oleme olnud pimedad. Et oleme Lilleoru ise üles ehitanud ja sellega kaasa aidanud inimestega manipuleerimisele.“