FOTOD | Stockmann esitles sügistalvist moodi. Vaata, millised värvikad staarid kohale tulid!

Tänavu 30-aastaseks saanud Stockmann esitles sõul sügistalviseid moetrende. Sel hooajal on moe märksõnadeks taas kvaliteet ja mugavus. Üheks suureks naistemoe lemmikuks on pehmetes ja maalähedastes toonides luksuslikust villa- ja kašmiirisegust või tepitud kangast talvine trentšmantel. Tepitud kangast vestid sobivad külmal ajal kandmiseks jope või mantli all ning on stiilseks valikuks ka siseriietuses. Sule- ja tepitud joped on lõigetelt pigem maksimalistlikud ja neid on hea kombineerida erksavärviliste mütside-sallide ning efektsete poolsaabastega. Uuena leiab sel sügisel naistemoest hooajatutes trükimustrites kaheosalisi komplekte ja pükskostüümide kõrval teevad ilma ka seeliku ja jakiga kostüümid. Aegumatu garderoobi vundamendiks on neutraalsetes ja pehmetes toonides rõivaesemed, mida on hea omavahel kombineerida. Värvidest pakuvad mustale modernset alternatiivi sügavsinised toonid ja silmapaistva comebacki teeb sel hooajal punane värv. Punaste toonide spekter on lai ja julgemad kandjad saavadki riietada end üleni punasesse või mängida punase eri nüanssidega.