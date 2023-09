Rahvusvaheline Babaji Kriya jooga õpetajate ühendus peatas Lilleoru asutaja Ingvar Villido õiguse õpetada kriya-joogat. Inimesed, kes on Lilleorus aasta(kümne)id käinud, selle ülesehitamisele oma elu pühendanud ja alati Ingvar Villido õpetust järginud, kavatsevad lahkuda või on lahkunud. Paljud on haiget saanud ja pettunud.