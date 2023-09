Pereidüll purunes. Hugh Jackman läks lahku naisest, kellega oli abielus 27 aastat

Loomulikult sõnastasid asjaosalised seda avalikult väga sõbralikus toonis. „Oleme õnnistatud sellega, et olime pea kolm kümnendit koos abikaasadena. Meie abielu oli täis armastust. Meie teekonnad liiguvad nüüd eri suundades, mistõttu otsustasime lahku minna, et indiviididena kasvada,“ rääkisid Hugh (54) ja Deborra-Lee (67) meediale saadetud avalduses. Duo toonitas, et nende perekond on neile äärmiselt tähtis.

Ka Deborra-Lee on näitleja ning nad kohtusid 1990ndate keskel Austraalia sarja „Correlli“ võtetel. Abielluti 11. aprillil 1996. Hugh disainis ise kallima kihlasõrmuse ja nende mõlema abielusõrmused. Neile on graveeritud sanskriti keeles „Om paramar mainamar“, mis tähendab „pühendame oma liidu suuremale võimule“.

Deborra-Lee elas üle kaks nurisünnitust, misjärel otsustas paar adopteerida kaks last - poja ning tütre. Perekond elas ühiselt USAs New Yorgis. Poeg Oscar on praeguseks 23aastane ning tütar Ava 18aastane.

The Sun kirjutab, et lahkuminek tuleb seitse kuud pärast seda, kui Hugh jagas oma kogemuse näol pikaajalise abielu alustalasid. „Ma arvan, et ausus, läheduses ja aja leidmine on kõige tähtsamad. Sa ei saa oletada, et kõik tuleb iseenesest, pead kaaslase jaoks aega leidma,“ nõustas ta siis.