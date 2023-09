Lapimaal ulmesarja vändanud produktsioonifirma jättis maha miljonivõla

Nüüd teatas Turbine Studios, et hakkab võlgu likvideerima alates uuest nädalast. Sarjameeskonnale toitlustust pakkunud ettevõtja Heidi Seikkula oli kannapöörde suhtes ettevaatlikult optimistlik. „Alles siis, kui raha on kontol, julgen tõesti kergendatult ohata,“ märkis ta Helsingin Sanomatele ja lisas, et protsessi pani viimaks tööle see, et sotsiaalmeedias on teemast nii palju räägitud. Ettevõtjad on saanud rohkelt toetust, eriti TikToki vahendusel. „Oleme selle eest väga tänulikud,“ lausus Seikkula.