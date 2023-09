Tõnis Milling vähidiagnoosi saamisest: mul tekkis tohutu eluisu

„Neil oli sel aastal (2020 -toim) eesnäärme kontrollimise kampaania ja mõtlesin, et lähen ka – tükki küljest ei võta,“ vahendab Menu Millingu kirjeldust. „Läksingi ja tuli välja, minu eesnäärmenäit oli normist natukene kõrgem. Siis juba vähe täpsemate uuringute põhjal tuvastati, et mul on eesnäärme pahaloomuline kasvaja.“

Vähidiagnoos meest aga jalust ei tõmmanud. „Ma tegin endale ruttu selgeks, et see ei ole lõpp, kaugeltki mitte. Teisel päeval tekkis see tunne, et olgu, ta on sees, aga ma võitlen, ma ei anna kergelt alla. Mul tekkis tohutu eluisu.“

Põhjus, miks Milling on otsustanud oma diagnoosist avalikult rääkida, on seotud sooviga ka teisi mehi kontrolli suunata. „Kui sa oled ikka üle 40 aasta vana, tuleb sul ette võtta see teekond ja natukene rohkem oma tervisele otsa vaadata.“