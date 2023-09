Rootsi kuninga pidustustele tikkus purupurjus mees, nuga ühes

Stockholmi kuningalossi juures lehvitasid Carl XVI Gustaf ja Silvia täna rahvahordile. Loomulikult oli kohal palju korravalvureid. Aftonbladet kirjutab, et politseinikud läksid kontrollima ühte meest, kes oli joobes ja üritas püsti pandud teetõketest läbi pääseda.

Politsei pressiesindaja Rebecka Landberg kinnitas väljaandele, et kontrollimisel selgus, et mehel oli kaasas nuga. „Me pole saanud meest üle kuulata, sest ta peab esmalt oma joobe välja magama. Me ei tea praegu tema plaane ja motiivi,“ sõnas Landberg.

Mehele esitatakse ametlik süüdistust, kuna säärasele üritusele ei tohi nuga kaasa võtta.

Üldiselt aga on pidustused kulgenud sujuvalt ning monarhia mainele on see suurüritus kindlasti kasulik.

77-aastane kuningas oli maailma noorim monarh ajal, kui ta 1973. aastal 27-aastasena pärast oma vanaisa Gustaf VI Adolfi surma troonile tuli.

Carl Gustaf on samuti esimene kuningas Rootsi monarhia ajaloos, kes on seal valitsenud 50 aastat. Pärast kuninganna Elizabeth II surma eelmisel aastal on ta oma nõbu, Taani kuninganna Margrethe II järel teine Euroopas kõige kauem troonil olnud monarh.