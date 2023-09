Neli naist süüdistavad Russell Brandi seksuaalses väärkohtlemises. Mees väidab, et see kõik on valejutt

Need süüdistused avalikustasid täna Sunday Times ning Channel 4. Nelja naise sõnutsi leidsid rünnakud aset aastatel 2006 kuni 2013. See langeb perioodi, mil Brand oli kuulsuse tipus. Tema tegemistest nii tööl kui eraelus räägiti üle maailma. Aastatel 2009 kuni 2011 oli ta ametlikult koos lauljatar Katy Perryga. Brand töötas BBC programmis Radio 2 ning näitles Hollywoodi filmides.

The Mirror kirjutab, et üks naistest rääkis, et oli omal ajal kõigest 16-aastane, kui 31-aastane Brand (s. 1975) teda seksuaalselt ära kasutas. Väidetava ohvri sõnutsi kutsus Brand teda hellitavalt „lapsukeseks“ ning kokku olid nad koos kolm kuud. „Russell surus oma peenise mulle kurku,“ kirjeldas ta ja lisas, et tal tekkis lämbumise tunne.

Teine naine aga rääkis, et oli Brandi Los Angeleses asuvas kodus. Ühtäkki olevat mees surunud ta vastu seina ning seejärel vägistanud. Naine lisas, et läks pärast kliinikusse, mis mõeldud vägistamise ohvriks langenud naistele. Brand olevat talle hiljem öelnud: „Mul on nii kahju!“

Kõrvalt võib tekkida küsimus, miks naised toona juhtunust avalikult ei kõnelenud, kuid Brandil oli mõjuvõimu ning raha. Kolmas allikas kirjeldas, et ka teda ründas Brand oma Los Angelese kodus. Hiljem olevat mees ohvrile öelnud, et kui too juhtunust kuskil räägib, kaasab ta oma advokaadid ja minnakse hoopis ohvri vastu kohtusse.

Neljas naine kinnitas, et Brand olevat teda ahistanud nii vaimselt kui füüsiliselt.

Süüdistused said avalikuks täna. Ennetavalt oli Brand eile juba eitanud „tõsiseid kriminaalseid süüdistusi“. Ta ei läinud spetsiifiliseks, millest jutt. Ta selgitas lihtsalt, et oli kursis, et telekanal ja ajaleht teemat uurivad. Meediakanalid olid ka temaga ühendust võtnud.

Brand toonitas, et kõik tema suhted on olnud konsensuslikud. Ta läks suisa nii kaugele, et hakkas omakorda süüdistama, et tema vastu on nüüd korraldatud koordineeritud rünnak.