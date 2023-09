Vaiko Eplik meenutab Claire's Birthday aegu: kraaklesime, ülbitsesime ja laiasime

„Aga see jällegi tulistas meile jalga, sest see tõstis kõigi ootused nii kõrgele,“ vahendab Menu ta sõnu. „Kui need ei täitunud, siis seda raskem oli kuskil õlletelkides mängida, kui kõrvallauas on kellegi sünnipäev.“

Muusikud kirjeldasid, et kuna nad olid suured Oasise fännid, soovisid nad Eesti roki pahad poisid olla. „Me kangesti pingutasime, et need pahad poisid olla, aga see oli väga väsitav,“ nentis Eplik.

„Ega meil see väga hästi välja ka ei tulnud,“ tõdes Jaan Pehk. „Kaks paha poissi meil ansamblis oli, aga kui seal kõrval on pikkade lokkidega väike Siim (Mäesalu - toim), kes kogu aeg naeratab, siis see nullib ära.“

Epliku sõnul käitusid nad aga nagu noored kuked. „Kraaklesime, ülbitsesime ja laiasime,“ tõi ta välja.

Räägiti ka, et sel aastal 25. sünnipäeva tähistav bänd on otsustanud pärast pikka tegutsemispausi sel sügisel veel kaks viimast kontserti anda.