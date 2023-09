VIDEO | Ohoh! Merle Palmiste lustib Las Vegases

Palmistel on viimasel ajal mitmeid värvikaid reisiseiklusi. Mõni aeg tagasi kajastas Kroonika, et ta käis esimest korda elus Jaapanis. „Olin pikalt unistanud sellest, see on nii teistsuguse kultuuriga maa. Väga põnev oli,“ muljetas Palmiste hiljem. Reisijuhiks Jaapanis oli orientalist Martti Kalda, külastati Kyoto, Osaka ja Tokyo linnu ning käidi kuulsa Fuji mäe juures. Merlel õnnestus näha ka kabuki teatrit.