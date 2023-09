FOTOD | Endine Gloria restoran avanes uuesti klubina: vaata, kes tuntud inimestest väisasid avapidu!

Võrreldes ajaga, mil restorani Gloria vedas tuntud kokk ja meelelahutusettevõtja Dmitri Demjanov, pole interjööris esmapilgul suurt midagi muutnud. Kadunud on suured restoranilauad saalist, millest on saanud nüüd tuledes vilkuv tantsuplats. Privaatsed VIP-boksid laudadega on kahel pool treppi säilinud. Lisaks on tekkinud baarilette.