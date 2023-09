Millesse Kristel Aaslaid ja Eleryn Tiit ennast nüüd mässisid? „Ei kujuta ette, kuidas see hakkab välja nägema“

Eleryn Tiit usub, et Red Bull SoundClash saab olema mõlemale artistile uudne ja ka üpriski närvesööv kogemus. „Enda loomingut on nad harjunud esitama, kuid kuidas hakkavad kõlama coverid üksteise lugudest? Publikul saab olema seda igal juhul väga põnev vaadata,“ ütleb lauljatar.

Kristel Aaslaid on aga väga ootusärev. „Ma ootan väga SoundClashi, kuna see on hea viis näha neid muusikuid uuest küljest ja lasta neil oma loovus tõeliselt kuumaks ajada - põnevad voorud ja võistlusmoment - ma arvan, et näeme ja kuuleme väga väga huvitavaid etteasteid,“ kinnitab Aaslaid.