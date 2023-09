„Eesti otsib superstaari“ kohtunike sosinad lubasid MUBA-voorust 20 osalejat edasi. „Kõike võib juhtuda“

MUBA Tallinna Muusika- ja Balletikooli rütmimuusika õppejuhi Ivi Rausi-Haavasalu sõnul olid superstaarisaate osalejad nende majja vägagi oodatud. „MUBA on üks eriline paik keset Tallinna linna. Eriliseks teevad selle paiga inimesed, kellele on antud anne luua ja muuta maailma kaunimaks. Me tervitame soojalt kõiki tulevasi superstaare ja usume, et tulevased muusikatähed saavad siit inspiratsiooni nii enda teatrivooruks kui ka tuleviku loomingulisteks ettevõtmisteks! Tuult tiibadesse ja maailma!“