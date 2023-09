Liis-Katrin Avandi suurest kannapöördest: ma olin täiesti läbipõlenud ja depressioonis

Avandi läks õeks õppima 2020. aasta kevadel, mil riik koroona tõttu lukus oli. „Ma tundsin tohutut vabadust, tohutut rõõmu, et ma saan oma perekonnaga olla. Keegi ei pea kuhugi minema, kõik on nii ilus ja roosiline. Siis ma mõtlesin, et ma tahangi elada sellist elu, kus mul on rohkem vabadust,“ meenutas ta saates „Hommik Anuga“ oma toonase otsuse tagamaid.