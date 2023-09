„Ma näen su häält“ esimese osa pani kinni tuntud lauljatari isa

Jahimehe riietuses Raivo võitis nii žürii kui ka saates osalenud paari südamed ning ta jäi viimasena lavale. Stoilise rahuga seisnud mees sai esitada Liis Lemsaluga tema hittpala „Doomino“. Kogu stuudio imestas, et vanem härra nii ilusti laulda oskab ning loo lõppedes paljastas Raivo, et tema soovitajateks olid kaks kuulsat naist.

Mees selgitas, et teda meelitasid saatesse „tüdrukud“, kelle all ta mõtleski Dagmar Ojat ja tema parimat sõbrannat Kaire Vilgatsit. „Noh, Dagmar on mu tütar“, paljastas helehääl Raivo. „Ei ole nii,“ imestas ka mehe duetipartner Liis, kes on Dagmariga korduvalt lava jaganud. Nüüd sai ta laulda ka koos tema isaga.