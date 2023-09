Kas Hugh Jackmani 27 aastat kestnud abielu sai läbi tema seksuaalse sättumuse tõttu?

Mitmed USA väljaanded on nüüd kirjutanud, et Jackman ei läinud oma pikaaegsest elukaaslasest alles hiljuti lahku, vaid nende lahutus oli lähedastele teada juba mõnda aega. Väidetavalt pole nad koos olnud juba 2022. aasta algusest.

See, et paari lahkuminek nõnda kaua vaka all hoiti, on toonud taaskord päevavalgele „Wolverine'i“ staari kohta ringelnud kuulujutud. Nimelt on ka varem spekuleeritud selle üle, et kas Jackmanile meeldivad hoopis mehed. Juba kümme aastat tagasi kommenteeri ta kuulduseid saates „60 Minutes“, kus ta tunnistas, et sellised väited on frustreerivad.

„Minu jaoks pole see (seksuaalsus - toim) inimese juures kõige huvitavam asi. Mind frustreerib see, et ma vaatan Debi ja ma pean ütlema, et kuulge, see on ju hullumeelsus,“ ütles Jackman toona. Intervjuu andmise juures oli ka mehe abikaasa, kes tõdes, et ta mõistaks neid kuulujutte, kui ta mees olekski homoseksuaal. „See teema käib pinda, sest see pole kindlasti tõene,“ ütles Furness.

Mõni aeg hiljem leidis aset usutlus väljaandega Hollywood Reporter, kus mees tunnistas, et antud kuulujutud mõjutavad juba tema abielu. Furness olevat mehele selgeks teinud, et kõmulehtede kuulujutud on muutunud juba liiga lärmakaks. „Need on kõikjal!“ oli naine staarile teatanud.