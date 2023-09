„Mu abikaasa on siin!“ Adele vihjas sellele, et on tähtsa spordiärimehega leivad ühte kappi pannud

Lahkuminekulaulude kuninganna Adele on viimased paar aastat olnud õnnelikus suhtes ühe maailma mõjuvõimsaima spordiagendi Rich Pauliga. Nüüd andis lauljatar mõista, et tegemist pole enam ainult poiss-sõbraga, vaid nüüd on ta tituleeritud „abikaasaks“.