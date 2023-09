SÜGIS TÕSTAB PEAD: praktilised nõuanded, kuidas võtta maksimumi heitlikest sügisilmadest

Nutikas riietumine on võti, mis aitab sul sügisilmu täiel rinnal nautida

Sügisesel perioodil on temperatuurid muutlikud ja kihiline riietumine on parim viis enda kaitsmiseks. Nutika riietumisega saad välja näha stiiline ja moekas, kuid samal ajal olla soojas ning nautida sügist külmetamata.

Alustuseks on soovitatav kanda aluskihina niiskust juhtivat alussärki, pikkade varrukatega pluusi või sooja termopesu, mis kaitseb sind higistamise eest ja hoiab naha kuivana, juhtides niiskuse (rõskuse) toote pealispinnale.

Teise kihina saad juba omaenda stiilile toetuda. Lisa soojust pakkuv kiht, milleks võib olla kerge kardigan, moekas villane kampsun või mõnusalt pehme fliis. Need materjalid hoiavad sind hubaselt soojas.

Kolmas ehk väline kiht on vaat et kõige olulisem. See kiht kaitseb sind ilmastikuolude eest, nagu tuul ja vihm. Üks hea ja kvaliteetne vett ning tuult hülgav jope või vihmamantel on suurepärane investeering sinu tervisesse. Vali stiilipuhas mudel, mis sobib su rõivastusega ning võimaldab sul liikuda vabalt ja mugavalt.

Kevad-sügisjopel on eriline koht sinu garderoobis just oma mitmekülgsuse tõttu. Need joped on kerged ja hingavad, pakkudes piisavalt soojust jahedamatel päevadel, samal ajal aga mitte ülekuumenemist soodustades. Vihmajoped on saadaval erinevates stiilides ja värvitoonides, võimaldades sul nautida vihmamängu maitsekalt ja muretult.

Nutika riietuse loomisel mõtle universaalsusele, et kihte saaks hõlpsasti lisada või eemaldada vastavalt päeva temperatuurimuutustele.

Sügissaapad ja kummikud on ideaalsed kaaslased sügisesel ajal, pakkudes stiili ning mugavust