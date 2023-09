Süüdistused said avalikuks laupäeval. Ennetavalt oli Brand juba reedel eitanud „tõsiseid kriminaalseid süüdistusi“. Ta ei läinud spetsiifiliseks, vaid selgitas lihtsalt, et oli kursis, et telekanal ja ajaleht teemat uurivad. Meediakanalid olid samuti temaga ühendust võtnud.

Brand toonitas, et kõik tema suhted on olnud konsensuslikud. Ta läks suisa nii kaugele, et hakkas väitma, et tema vastu on korraldatud koordineeritud rünnak. Sedasama usub Russelli isa Ron Brand. „Kas see on tõsiselt kõige tähtsam asi, mis maailmas toimub?“ ei mõista Ron meedia järsku tähelepanu.