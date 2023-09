FOTOD | Tanja Mihhailova-Saar ja Mikk Saar tähistasid ühiselt tähtsat päeva: mõned närvirakud on veel alles

Lauljanna avaldas olulise tähtpäeva puhul koos Mikuga sotsiaalmeedias vahvaid kaadreid, mille juurde kirjutas, et peale seitsmeaastast kooselu on tal veel mõned närvirakud alles. „Kus on abikaasa 7-aastase staažiga? Siin on abikaasa 7-aastase staažiga! Palju õnne meile! Mõned närvirakud on veel alles (ja kuhjaga huumorimeelt),“ kirjutas Tanja postituse juurde.