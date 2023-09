ÜLEVAADE | Seansil oma riista pakkumine, surmas süüdistamine ja naiste käperdamine: šokeerivad guruskandaalid läbi aegade

Möödunud nädalal lahvatas skandaal, kui ilmnes, et joogaõpetaja Ingvar Villido endised õpilased Lilleoru kogukonnast kirjutasid tema kohta kaebekirjad, mille tõttu peab Villido nüüd kriya-jooga õpetamisega aasta aega pausi pidama. Varemgi on olnud Eestis guruskandaale, mis on raputanud avalikkust ja tulnud rahvale ootamatusena.