Getter Jaani muretses Eurovisioni eel oma inglise keele oskuse pärast: paar esimest päeva oli raske

Leidus ka neid inimesi, kes ennustasid teda esiviisikusse. Kui pettunud oli Getter 24. finaalkoha pärast? „Ma ei jälginud ennustustabeleid. Keskendusin teistele asjadele, nagu näiteks tantsu- ja lauluproovid ning inglise keele tunnid. See oli nii tore, et Sven ja minu mänedžer Tambet (Tambet Mumma - toim.) tulid minuga inglise keele kursusele. Tegime selle koos läbi, et oleks natukenegi kindlam tunne välismaal ajakirjanike ja pressiga suhelda. See oli küll üks asi, milles tundsin end ebakindlana - kuidas saan hakkama, kui peab inglise keeles rääkima? Ütlen ausalt, paar esimest päeva oli raske, aga mida päev edasi, seda enesekindlamaks ma muutusin, kuna sain inglise keelt igapäevaselt praktiseerida,“ tõdes Getter.

Jaani nentis, et kunagi ei tea, kuidas minna võib ja mis koha saad. „Mõnikord ennustatakse täppi, mõnikord mitte. Kõige tähtsam on olla päriselt kohal, nautida nii palju kui võimalik ja anda endast parim ja seda ma tegingi. Ma olin siiralt õnnelik, et sain finaali. Muidugi oleks kõrgem koht meid kõiki rohkem rõõmustanud, aga see ei olnud enam meie kätes ja läks nii, nagu minema pidi. Mind ei morjendanud sugugi, et olin finaalis tagapool. See on lihtsalt nii võimas tunne, kui inimesed sulle saalis kaasa elavad ja laulavad! Mäletan hästi ka hetke, kui jõudsin tagasi Eestisse. Mind tervitasid armastus, rõõm ja õnn, kelleks olid mu kallis pere, sõbrad ja fännid, kes olid mulle lennujaama vastu tulnud. See oli väga ilus moment.“