VÕRDLE | Kas Ivo Nikkolo müüb Itaalia originaaltoote koopiat?

Jutt käib Santini Firenze „Jethro“ ning Ivo Nikkolo „Harrieti“ õlakotist. Kott on tehtud 100% pehmest nahast ja tundub, et on üks hea abimees igas garderoobis. Itaalia moemaja pakub kotti seitsmes erinevas toonis ja Ivo Nikkolo kolmes: mustas, violetses ja pruunis. Küsisime Ivo Nikkolo sisseostjalt Kaija Serkalt, kas tegemist on kopeeritud koti või on mõlemal kotil lihtsalt sama tootja.