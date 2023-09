ILUS KLÕPS | Anni Rahula võtab hetke, et olla mehe üle tänulik: me meeldime teineteisele rohkem, kui vahepeal räägime

„Ma viimasel ajal üritan vaikselt seda meie-aega ja lemmikuid tegevusi ka taas üles äratada. Ärge saage valesti aru, meil on kõige vingemad lapsed, aga me meeldime teineteisele veel rohkem, kui me omavahel tund-paar vahepeal rääkida ka saame... Ok, me tegelikult vist räägime praegu ka rohkelt, aga me oleme harjunud vatrama päevad täis, sest põnev on!“



„Nende piltide ja lauluga tervitaks härrat, sest ta on täielik MVP (most valuable player – kõige tähtsam) või kuidas seda öeldakse... muutuvas ning kummalises maailmas stabiilsus ja mu suurim kuulaja (vaesekene)! Ja täna pole isegi mingisugust tähtpäeva!“