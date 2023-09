Rinna- ja ajuvähiga võitlev „Beverly Hills 90210“ staar: nutan pidevalt

„Ma pean oma elu eest võitlema, sellega tegelen iga päev. Ma arvan, et praegu on mul kõik hästi,“ ütles näitlejanna.

„Minu teine elukutse on kihlumine, abiellumine ja lahutamine ning mul sujub see väga hästi,“ naljatles Doherty, kes läks aprillis pärast 11 aastat kestnud abielu lahku fotograaf Kurt Iswarienkost.

Dohertyl diagnoositi esmalt rinnavähk 2015. aastal. „Beverly Hills 90210“ staar teatas 2017. aastal, et tema rinnavähk on taandumas, kuid 2020. aastal naasis kuri haigus IV staadiumis ning möödunud suvel selgus, et vähk on jõudnud juba Doherty ajju.