FOTOD | Saaremaa toidufestivali Õunakohvikud pakkusid külastajatele ehedaid maitseelamusi

Iga aasta septembri keskpaigas on üks pühapäev, mil Kuressaare kohvikute arv lausa mitmekordistub – just sel päeval on avatud Saaremaa Toidufestivali maitseküllased Õunakohvikud. See on igati eksklusiivne võimalus kõigile, kes soovivad kasvõi üheks päevaks päris oma kohviku avada.