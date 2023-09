Jan Uuspõld pakkus hilisel õhtutunnil ekskallim Brigita Antonile küüti. Kas paari suhe jätkub?

Brigita Anton ütles teemat kommenteerides Kroonikale, et nad ei ole Janiga koos. „See, et me koos oleme, ei vasta tõele, aga Deja Vust (Tallinnas asuv lounge – toim) viis ta mu koju küll.“

Võtsime ühendust ka Jan Uuspõlluga, kes vastas järgmist: „See, mis Elu24-s kirjas on, et me suhtleme edasi – see on täielik laim. Ma ei kujuta ette, kust sellist asja võetakse. Me pole Brigitaga koos olnud juba kaks kuud. Ma olen pere juures olnud.“