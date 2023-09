Ansamblite Elephants From Neptune ja Lexsoul Dancemachine solist ja muusik Robert Linna tähistas 13. septembril 40. eluaasta täitumist. „Sünnipäeva tuules on elevust ja mõnusat positiivset energiat mu sees palju,“ muheleb Robert. „Kummaline tunnistada, aga päris hea tunne on 40 olla.“