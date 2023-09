ÜLEVAADE | Victoria, ikka veel kroonprintsess: tulevase Rootsi kuninganna elu varjutavad kurnavad skandaalid

Kroonprintsess Victoria tähistas sel suvel oma 46. sünnipäeva. Ta näeb endiselt väga hea välja, on tark ja väärikas ning suhtleb kõige kõrgemal poliitilisel tasandil vabalt. Tal on armas tütar Estelle Silvia Ewa Mary ja samuti armas poeg Oscar Carl Olof. Rootslaste hulgas on ta populaarsem kui tema isa, valitsev kuningas Carl XVI Gustaf. Kuid vanade ja uute reeglite järgi on ta ikka veel printsess.