FOTOD | Tõeline staarideparaad: vaata, kes saabusid filmi „Tume paradiis“ esilinastusele!

Filmi režissöör ja stsenarist on Triin Ruumet („Päevad, mis ajasid segadusse“), kaastsenaristid on Cannes’i filmifestivalil auhinnatud filmi „Kupee nr 6“ stsenaristid Andris Feldmanis ja Livia Ulman, operaator Erik Põllumaa, kunstnik Matis Mäesalu, kostüümikunstnik Liis Plato, grimmikunstnik Hella Marats. Filmi kaastootja on Jeremy Forni ja produtsent Elina Litvinova. Filmi tootis Three Brothers. Filmi levitab ACME Film. „Tume paradiis“ linastub kinodes 22. septembril 2023.