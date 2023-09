FOTOD | Stefan ja Victoria Airapetjan naudivad koos pisitütrega pulmareisi täiel rinnal

Stefan ja Victoria teatasid oma kihlusest eelmise aasta sügisel, 27. oktoobril. Üsna kiirelt pärast kihlust pandi paika abiellumise kuupäev, et see oma kalendris vabaks jätta.

Möödunud aasta detsembri lõpus sündis nende perre tütar Maya. Pulma kuupäevaks valiti 26. august, sest Victoriale ja Stefanile tundus, et see võiks olla hea päev tähtsündmuse pidamiseks ja ilusa suve ärasaatmiseks. Arvestati ka seda, et Maya oleks juba veidi suurem ja iseseisvam ning saaks samuti laulatusest osa võtta. Tütrekesel oli laulatusel tähtis roll – ta ulatas vanematele sõrmused.