Genka inetuks kiskunud avalikust sõnasõjast Mikk Targoga: kui sulle tuleb mingi mees, ütleb, et aja jalad laiali ja neela sügavalt, siis…

Kõik sai alguse sellest, et legendaarne räpipunt A-Rühm andis koos Pearu Paulusega selle kuu alguses välja loo „Sama kuumad“. Nagu Genka oma Facebooki postituses kirjutas, siis tegemist on homaažiga 1990ndate muusikale ja langenud päkapikudisko popmuusikutele, sest uue pala refräänis vihjatakse surematule 2 Quick Starti hitile „Nii kuum on tunne“.

„Te surite selleks, et A-Rühm saaks aastal 2023 teha seda, mida nad teevad. Nii see elu käib,“ kirjutas Genka vihjates sellele, et popmuusika languse ajal hakkas räppmuusika just pead tõstma.