Popstaari kaks aastat kestnud abielu saab ametlikult läbi: Ariana Grande andis lahutuspaberid sisse

Popstaar Ariana Grande (30) abiellus vaid kaks aastat tagasi oma armastatu Dalton Gomeziga. Juulis tuli avalikuks, et nende üürike abielu on karile jooksnud, sest Ariana on endale leidnud uue silmarõõmu filmi „Wicked“ ekraanipartneri näol. Eile andis Ariana advokaat lõpuks lahutuspaberid sisse.