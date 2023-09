Unistad teletööst? TV3 kuulutas avatuks ilmateadustajate konkursi

Ilmateadustajaks on oodatud kõik, kel on kirg teletöö vastu ning kel jagub esinemisjulgust, eneseväljendus- ja suhtlemisoskust, ettevõtlikkust ning kel on hea eesti keele oskus ja diktsioon. Konkursil osaleda soovijad peavad olema valmis ise ilmateate teksti koostama ning seda õhtuse uudistesaate otse-eetris esitama. Uued ilmateadustajad selguvad toimetuse ja televaatajate ühisel otsusel läbi video- ning hääletusvoorude oktoobri alguses.

TV3 turundus- ja kommunikatsioonijuhi Annely Adermanni sõnul on ilmateadustaja amet üks neist, mis puhub tuule tiibadesse ka edasisele telekarjäärile, kui inimene ise on töökas, hakkaja ja pälvib vaatajate poolehoiu. „Ilmateadustaja jaoks on kõige olulisem ilmainfo vahendamine ja see, mis meeleolu seda edastades tekib. Kasuks tulevad lai silmaring, isikupära ja mõnus huumorisoon,“ märkis Adermann.