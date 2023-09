Hardi Volmer: minu isiklik latentne russofoobia on elule ärganud ja see on täiesti loomulik asjade käik

Oma elust rääkivat dokumentaalfilmi „Jumalaga, rock’n’roll!“ esitlenud Hardi Volmer ütleb, et tema argipäevad on olnud vahelduva eduga täis pöörast tegutsemist. Seetõttu on ka enamik kavandatud suvetöid kodumaja ümber siiani ripakil.