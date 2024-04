33-aastane Olari on värskes suhtesaates üks nendest õnnelikest meestest, keda „Sellest saab meie suvi“ ihaldatuim vallaline Renne endale kosilaseks valis. Kuid nii, kui saates viisaka mulje jätnud noormees ekraanile astus, hakkasid Kroonikani jõudma vihjed tema kriminaalse mineviku kohta. Välja olid otsitud isegi kohtuotsuste dokumendid. Tundub, et Olaril on oma senise eluga kogunud mitmeid vaenlasi, kes tema kodaratesse kaikaid sooviks loopida.