Silvia Ilves läks tagasi koolipinki: terve suve mõtlesin murelikult, mida teha oma haridusteekonnaga

„Pärast tänast esimest loengut mõistsin – see oli väga õige otsus!“ hõiskas Ilves Facebookis, et püüaB nüüd kiirelt järgi jõuda septembris alustatud loengutele.

„Siduda end õpingutega oma täiskoormusega töökoha, kontserdielu ning oma kolme koolilapse kõrvalt. Püüan, ma vähemalt püüan! Ehk saan hakkama!“ ütleb Ilves, et tegelikult on tal äge tunne olla taas aktiivne tudeng.

„Juba mõte, et homme alustan saksa keele õppega, paelub mind väga! Saksa keele õppest hakkasin unistama endalegi üllatusena alles nädal aega tagasi ning siis ma veel ei teadnud, et juba kaks päeva hiljem leian magistriõppes end saksa keelt õppekavasse valimas! Elu on äge!“